POL-PDWIL: neue Mitarbeiter*innen auf der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein

Kerpen (ots) - Am 18.10.2022 gegen 13:22 Uhr wurde die Polizeiinspektion Daun über den Aufbruch eines Personenkraftwagens in der Bachstraße in Kerpen informiert. Bisher unbekannte Täter hatten hier die Heckscheibe eines Personenkraftwagens eingeschlagen und Gegenstände aus dem Inneren entwendet. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. ...

