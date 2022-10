Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl einer Sitzbank

Deudesfeld (ots)

Am 18.10.2022 stellten Anwohner der Ortsgemeinde Deudesfeld fest, dass eine Sitzbank an der L16 zwischen Deudesfeld und Desserath durch bislang unbekannte Täter entwendet wurde. Bei der Sitzbank handelte es sich um eine in Eigenregie hergestellte Bank die für Wanderer an der L16 positioniert wurde. Deren Wert wird auf rund 700EUR geschätzt.

Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter werden an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 / 96260 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell