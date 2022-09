POL-COE: Dülmen, Buldern, L551/ Auto kollidiert mit Anhänger

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag (02.09.22) einen roten Peugeot Partner OD.Ranch an der Straße An der Schluse gestohlen. Zwischen 19.40 Uhr am Donnerstag (01.09.22) und 7 Uhr am Freitag (02.09.22) parkte das Auto auf der Einfahrt des Geschädigten. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei ...

