Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: 61-Jähriger Radfahrer nach Unfall verletzt

Schwerin (ots)

Bei einem Unfall an einem Fußgängerüberweg wurde gestern ein 61-Jähriger Radfahrer von einem PKW erfasst und leicht verletzt. Der Unfall hat sich in der Mittagszeit in der Hamburger Allee an der Ampel Kamarowstraße ereignet. Eine 61-Jährige aus Parchim bremste ihren PKW auf Grund der rot leuchtenden Ampel ab. Das Fahrzeug der Parchimerin kam ersten Erkenntnissen nach hinter der Haltelinie zum Stehen und kollidierte mit dem Radfahrer. Dieser musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren werden. Die Ermittlungen der genauen Unfallursache ist nun Aufgabe der Kriminalpolizei Schwerin.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell