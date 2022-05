POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Polizei warnt vor Schockanrufen

Delmenhorst (ots) - Beamte der Polizei Delmenhorst wurden am Donnerstag, 12. Mai 2022, gegen 18:10 Uhr, auf einen Rollerfahrer in der Straße "Am Wehrhahn" in Delmenhorst aufmerksam, an dessen Zweirad kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Als der Rollerfahrer die Beamten bemerkte, versuchte er zunächst, ...

mehr