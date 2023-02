Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung, Unfallfluchten, PKW aufgebrochen

Aalen (ots)

Crailsheim: Sachbeschädigung an Blitzer-Anhänger

Am Samstagabend gegen 22:20 Uhr meldete ein Zeuge, dass sich zwei in Schwarz gekleidete junge Männer mit Farbe an einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage zu schaffen machten Hierbei wurde der sogenannte Blitzer-Anhänger beschädigt. Die beiden Männer konnten nach der Sachbeschädigung flüchten.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Crailsheim: Unfallflucht

Am Samstag gegen 17:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ausparken einen auf einem Supermarktparkplatz in de Schönebürgstraße geparkten VW Passat. An dem PKW entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen des Unfalls sich unter Telefon 047951 480-0 zu melden.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Samstagvormittag zwischen 10 Uhr und 10:30 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen geparkten Mercedes im Parkhaus Ritter und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Durch den Unfall entstand am Mercedes ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Schwäbisch Hall: Pkw aufgebrochen

Am Samstagabend gegen 23:45 Uhr öffneten zwei Männer einen geparkten Citroen auf einem Parkplatz in der Klosterstraße und durchsuchten diesen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Ebenfalls wurde zuvor am Samstagabend gegen 18:40 Uhr ein geparkter Pkw In der Schenkenseestraße durch zwei Männer geöffnet und durchsucht. Auch hier wurde nach jetzigem Kenntnisstand nichts entwendet. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell