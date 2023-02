Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Aggressiver Mann im Rathaus - Nach Streitigkeiten in Polizeigewahrsam - Betrunkener Autofahrer - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Winnenden: Schulcontainer aufgebrochen

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen brachen bisher unbekannte Diebe in die Schulcontainer des Lessinggymnasiums beim Wunnebad in der Albertviller Straße ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden 18 Tablets, ca. 25 Laptops sowie mehrere WLAN-Repeater entwendet. Der beim Einbruch entstandene Sachschaden beträgt rund 2000 Euro, der Gesamtwert des Diebesgutes liegt im fünfstelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Aggressiver Mann im Rathaus

Ein 27-jähriger Mann begab sich am Freitagmorgen gegen 8:40 Uhr trotz bestehendem Hausverbot ins Rathaus. Da der Mann offensichtlich der Meinung war, ungerecht behandelt zu werden, geriet er in Rage und griff sowohl mehrere Mitarbeiter des Rathauses, als auch zwei hinzugerufene Polizistinnen an. Eine Mitarbeiterin des Rathauses erlitt beim Angriff leichte Verletzungen. Weiterhin bedrohte er mehrere Anwesende mit dem Tod. Der 27-Jährige wurde schließlich in Gewahrsam genommen und aufgrund seines psychischen Zustandes in eine Spezialklinik eingeliefert. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte in der Zeit zwischen Samstag, 22 Uhr und Sonntag, 11:20 Uhr in der Straße Beim Wasserturm einen geparkten Opel Corsa im Heckbereich und fuhr anschließend weiter. Der Schaden am Corsa wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt die Polizei Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Sonntagabend wurde ein im Starenweg geparkter BMW von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden telefonisch unter der Nummer 07195 6940 entgegen.

Remshalden: Unfall auf der B29 - Zeugen gesucht

Eine 35 Jahre alte Frau befuhr am Samstag gegen 11:15 Uhr die B29 in Richtung Stuttgart. Auf Höhe Remshalden verlor ein vor ihr fahrendes schwarzes Auto ein größeres Plastikteil, das auf der Motorhaube des Skoda aufschlug und an diesem letztlich Sachschaden in Höhe von ungefähr 5000 Euro anrichtete. Ob der Fahrer des schwarzen Pkw den Unfall bemerkte, ist unklar. Er fuhr ohne anzuhalten weiter. Hinweise auf den bisher unbekannten Fahrer des schwarzen Autos nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Farbschmierereien

In der Zeit zwischen Freitagabend und Sonntagmittag wurde die Fassade der Albert-Schweitzer-Schule mit Farbe beschmiert. Hinweise auf die Vandalen nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Kernen im Remstal: Einbruch und Vandalismus

In einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung in der Straße Schloßberg wurde am Sonntagabend eingebrochen. Die unbekannten Täter haben an einem Gebäude die Eingangstüre eingeschlagen uns sind in den Flur vorgedrungen. Dort wurde dann ein Feuerlöscher von der Wand genommen, der nach draußen geschafft und dort entleert wurde. Zudem wurde eine Steinskulptur beschädigt und mehrere Mülleimer umgeworfen. Hinweise zum Vorfall, der sich gegen 22.30 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach-Schmiden: Streitigkeiten

Zwischen mehreren alkoholisierten Männern kam es am Sonntagnachmittag kurz nach 16 Uhr im Narzissenweg zum Streit. Anlass war wohl eine nicht abgesprochene Ortsveränderung eines Pkw-Anhängers. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde ein Beteiligter leicht verletzt. Ein 17-jähriger Aggressor wurde von der Polizei zur Vermeidung weiterer Eskalationen in Polizeigewahrsam genommen. Die Polizei Fellbach hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung übernommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich in diesem Zusammenhang unter Tel. 0711/57720 zu melden.

Waiblingen: Unfallflucht

Beim Parken streifte ein unbekannter Autofahrer im Schickhardtsweg einen dort stehenden Pkw BMW XDrive und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher ohne den Vorfall polizeilich zu melden. Die Polizei in Fellbach hat die Ermittlungen zum Vorfall, der sich zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag ereignete, übernommen und bittet nun unter Tel. 0711/57720 um Zeugenhinweise.

Fellbach: Betrunkener Autofahrer

Ein 29-jähriger BMW-Fahrer wurde am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr in der Stauferstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Von den Streifenbeamten wurde bei dem Autofahrer eine alkoholische Beeinflussung wahrgenommen. Ein Test ergab einen Wert von ca. 1,8 Promille, weshalb die Polizei eine Blutentnahme angeordnete. Der 29-Jährige weigerte sich beharrlich mitzugehen und widersetzte sich der Maßnahme, weshalb von der Polizei Zwang angewandt wurde. Die Beamten wurden sowohl von dem betrunkenen Autofahrer, als auch von Mitfahrern mehrfach beleidigt. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die Fahrerlaubnis des betrunkenen Autofahrers wurde vorläufig entzogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell