POL-WE: Karben: Polizeieinsatz in Karben

Friedberg (ots) - Nidda: Nachdem ein 24-Jähriger am Dienstagabend (06.09.2022) versucht hatte eine Frau auszurauben, erließ ein Haftrichter des Amtsgerichts Gießen am Mittwoch (07.09.2022) Haftbefehl. Eine 51-Jährige betrat am Dienstagabend (06.09.2022) gegen 21:45 Uhr, die Sparkassenfiliale in der Bahnhofstraße. Am dortigen Bankautomaten hob sie Bargeld ab. Offenbar wurde sie hierbei von einem 24-Jährigen ...

