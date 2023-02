POL-AA: Ostalbkreis - Stand 19.02.2023, 10:45 Uhr

Polizeipräsidium Aalen

Aalen: Zeugen gesucht nach Unfall auf der B 29

Bereits am Mittwoch, 08.02.2023, gegen 12:45 Uhr ereignete sich auf der B29 ein Verkehrsunfall. An einer dortigen Wanderbaustelle war der Verkehr mittels Baustellenampel geregelt. Da diese in Fahrtrichtung Aalen (Aus Richtung Oberkochen kommend) rot zeigte, hielt eine 74-jährige Mercedes-Fahrerin als fünftes Fahrzeug an. Ein dahinterfahrender Volkswagen, vermutlich Golf, reagierte hierauf zu spät und fuhr hinten auf. Vor Ort kam es zum Gespräch zwischen den beiden Beteiligten, jedoch zu keiner Unfallaufnahme. Beide fuhren weiter. In der Folge stellte sich heraus, dass die Mercedes-Fahrerin durch den Unfall leichte Verletzungen davonzog. Das Polizeirevier Aalen sucht nun nach dem Unfallbeteiligten Volkswagen oder Zeugen des Unfalls. Es wird um Meldung unter 07361 524150 gebeten.

Schwäbisch Gmünd: Zeugen gesucht nach Unfall mit Roller

Am Freitag, 17.02.2023, gegen 20:14 Uhr stellte eine zufällig vorbeifahrende Streifenbesatzung im Kreisverkehr Hauptstraße / Buchstraße eine gestürzte 16-jährige Rollerfahrerin fest. Diese war im Kreisverkehr aus Richtung Buchstraße kommen mit ihrem Kleinkraftrad gestürzt, da ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich vom Parkplatz des Kauflandes in den Kreisverkehr einfuhr. Hierdurch musste die Rollerfahrerin stark bremsen und stürzte. Sie verletzte sich leicht. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Nummer 07171 3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Aalen: Zeugen gesucht nach Unfallflucht auf der B 29

Am Sonntag, 19.02.2023 zwischen 00:00 und 07:00 Uhr kam es am Rombachtunnel zu einem Unfall. Ein bislang unbekannter Pkw befuhr die B 29 aus Richtung Westhausen kommend. An der Einmündung nach Unterrombach, vor dem Beginn des Rombachtunnels bog er an der dortigen Ampel nach links ab. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel sowie die Fahrspur für Rechtsabbieger aus Richtung Rombachtunnel kommend und fuhr in einen Grünstreifen. Dort fuhr er am Ortsschild Unterrombach vorbei wieder auf die Fahrbahn und entfernte sich unerlaubt. Es entstand Flurschaden und ein Verkehrszeichen wurde aus der Verankerung gerissen. Der genaue Sachschaden kann bislang nicht benannt werden. Das Polizeirevier Aalen bittet Zeugen des Vorfalls oder Personen die ein entsprechend beschädigtes Fahrzeug in der Nähe festgestellt haben um telefonische Meldung unter der Nummer 07361 524150.

