Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall-Hessental: Verkehrsunfall

Am Samstagabend, um 20:15 Uhr, ereignete sich in Hessental, in der Karl-Kurz-Straße, auf Höhe des Bahnhofes, ein Verkehrsunfall. Die 29-jährige Fahrerin eines Fiat Punto fuhr in Richtung Michelbach an der Bilz. Aufgrund eines Fahrfehlers kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem geparkten Ford Fiesta zusammen. Durch den Aufprall überschlug sich der Fiat und blieb mitten auf der Straße auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 4500 Euro.

