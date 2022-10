Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Fahrzeuge in Arnoldsweiler und Langerwehe aufgebrochen

Düren/Langerwehe (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag (13.10.2022) in Arnoldsweiler und Langerwehe mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. Sie entwendeten unter anderem Werkzeug.

In Arnoldsweiler wurden in der Nacht auf Donnerstag insgesamt fünf Fahrzeuge aufgebrochen - darunter sowohl Transporter, als auch Pkw. Die Fahrzeuge waren in der Ellener Straße, der Trierer Straße, der Mörikestraße sowie dem Hirkenweg geparkt. Der oder die Täter entwendeten unter anderem Werkzeuge und Elektronik und machten dabei Beute im mittleren fünfstelligen Eurobereich. In einem weiteren Fall blieb es beim Versuch: An einem in der Ellener Straße abgestellten Lkw blieb es bei Beschädigungen am Fahrzeugäußeren. Auch in Langerwehe hat es mehrere Fälle von Diebstählen aus und auch an Fahrzeugen gegeben. Hier waren die Schönthaler Straße, die Josef-Schwarz-Straße und die Kapellenstraße betroffen. In zwei Fällen konnten die Täter auch hier Beute machen: Sie entwendeten Werkzeug mit vierstelligem Wert aus einem Sprinter und einem Lkw. In einem dritten Fall in Langerwehe bliebt es beim Versuch.

Zeugen, die in den genannten Bereichen etwas beobachtet haben, werden gebeten sich an die Leitstelle der Polizei zu wenden: 02421 949-6425.

