Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Wohnhaus in Nideggen

Nideggen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag (14.10.2022) in ein Wohnhaus im Mozartweg in Nideggen eingebrochen. Der Bewohner des Hauses hörte die Einbrecher in der Nacht. Nachdem er sie ansprach, flüchteten sie.

Gegen 03:45 Uhr wurde der 75-jährige Bewohner des Hauses durch laute Geräusche geweckt. Im Flur entdeckte er dann Gegenstände, die normalerweise in andere Räumlichkeiten gehören. Kurz darauf sah der Senior zwei Unbekannte durch die Haustür flüchten. Sie entfernten sich dann mit ihrem Wagen in Fahrtrichtung Richard-Wagner-Weg. Die Täter erbeuteten unter anderem Bargeld im zweistelligen Eurobereich. Weder Die Ermittlungen laufen.

Zeugen, die im angegebenen Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich an die Leitstelle der Polizei zu wenden: 02421 949-6425.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell