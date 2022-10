Polizei Düren

POL-DN: Fahrzeug vollständig ausgebrannt

Titz (ots)

In Jackerath ging am Mittwochabend ein BMW in Flammen auf. Der Schaden beläuft sich auf circa 25000 Euro.

Gegen 20:10 Uhr meldeten Anwohner einen lauten Knall aus Richtung des Park und Ride Parkplatzes An den Teichen und sahen darauf einen brennenden abgestellten Pkw. Trotz Löscharbeiten durch die eingesetzte Feuerwehr brannte der Wagen komplett aus. Das Fahrzeug wurde von einem Abschleppunternehmen sichergestellt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

