PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: "Falscher Europol-Mitarbeiter" erfolgreich +++ Schnelltests bei Einbruch gestohlen +++ Einbrecher lösen Alarm aus und flüchten +++ Unfall mit Schwerverletztem

Hofheim (ots)

"Falscher Europol-Mitarbeiter" erfolgreich, Schwalbach am Taunus, Donnerstag, 12.05.2022

(sc) Bereits vergangenen Donnerstag gelangten Telefonbetrüger an das Geld einer Schwalbacherin, indem sie sich als Ermittler von Europol ausgaben. Diese riefen die Frau an und gaukelten ihr vor, dass ihre Personalien im Ausland im Zusammenhang mit mehreren Wohnungsanmietungen und Drogengeschäften missbräuchlich genutzt würden. Um die Täter zu schnappen, solle nun das Bankkonto der Frau eingefroren werden und als Falle fungieren. Damit sie in der Zwischenzeit weiter ihr Erspartes zur Verfügung habe, solle sie schnell eine Überweisung an einen Rechtsanwalt tätigen, damit dieser sie mit Geld versorge. Der Geschädigten kamen leider zu spät Zweifel an der Echtheit des Anrufes. Die Polizei rät, solche Telefonate immer umgehend zu beenden. Die Maschen der Betrüger kennen keine Grenzen. Unendlich viele Spielarten werden praktiziert, doch das Ergebnis ist immer das gleiche: Früher oder später wird von Ihnen Geld verlangt. Dies wird vonseiten einer "echten" Behörde (zumindest am Telefon) nicht passieren. Also bitte sofort den Hörer auflegen und den Notruf, 110 wählen.

Schnelltests bei Einbruch gestohlen,

Hofheim am Taunus/Wallau, Am Wandersmann, Montag, 16.05.2022, 19:45 Uhr bis Dienstag, 17.05.2022, 07:30 Uhr

(sc) Rund eintausend Corona-Schnelltests stahlen Unbekannte in der Nacht zum Dienstag bei einem Einbruch in Hofheim Wallau. Wie am Dienstagmorgen festgestellt werden musste, war der Container einer in der Straße Am Wandersmann befindlichen Teststation über Nacht aufgebrochen worden. Neben den Schnelltests hatten die Einbrecher auch das Wechselgeld entwendet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073 - 0 entgegen.

Einbrecher lösen Alarm aus und flüchten, Bad Soden, Unterer Schellberg, Dienstag, 17.05.2022, 03:45 Uhr

(sc) In der Nacht auf Dienstag versuchten gegen 03:45 Uhr Unbekannte in Bad Soden in der Straße Unterer Schellberg in ein Haus einzubrechen. Die dabei ausgelöste Alarmanlage veranlasste die Täter kurz darauf zur Flucht in unbekannte Richtung. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter (06196) 2073-0 zu melden.

Unfall mit Schwerverletztem,

Hattersheim am Main, Anton-Flettner-Straße, Montag, 16.05.2022, 14:15 Uhr

(sc) In Hattersheim ereignete sich am Montag gegen 14:15 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 69-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen übersah der Rollerfahrer an der Kreuzung Anton-Flettner-Straße/Am Balzerkreuz einen vorfahrtsberechtigten Peugeot, konnte nicht mehr ausweichen und stürzte infolge der Kollision. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 50-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell