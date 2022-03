Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: 67-Jähriger tödlich verunglückt - A66

Hanau-Nord

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

67-Jähriger tödlich verunglückt - A66 / Hanau-Nord

(lei) Ein 67 Jahre alter Seat-Fahrer ist am Sonntagmorgen auf der Autobahn 66 an der Anschlussstelle Hanau-Nord bei einem Alleinunfall ums Leben gekommen. Er prallte mit seinem Wagen aus noch unklarer Ursache gegen eine Brücke.

Der Mann aus Bruchköbel war um kurz nach 8 Uhr mit seinem Ateca auf einer baulich getrennten Parallelspur der A66 in Richtung Fulda unterwegs, als kurz vor der Ausfahrt zur Bundesstraße 45 in Richtung Bruchköbel die Kontrolle verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Ecke des Widerlagers der Überführung der B45 prallte. Das Fahrzeug fing daraufhin Feuer, welches durch einen nachfolgenden Ersthelfer gelöscht werden konnte. Für den 67-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät, er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. In dem Zusammenhang wurde auch der Seat, an dem Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstand, sichergestellt.

Die Beamten der zuständigen Polizeiautobahnstation Langenselbold suchen nun Zeugen des Unfalls und bitten um Mitteilung unter der Rufnummer 06183 91155-0. Die Ermittlungen dauern an.

Offenbach, 06.03.2022, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell