POL-HH: 220728-2. Erste Erkenntnisse nach Tötungsdelikt in Hamburg-Hohenfelde

Hamburg (ots)

Tatzeit: 27.07.2022, 23:05 Uhr; Tatort: Hamburg-Hohenfelde, Lübecker Straße

Am späten Mittwochabend kam es in einer Shisha-Bar in Hohenfelde zu einem Tötungsdelikt mit einer Schusswaffe. Ein 27-jähriger Mann kam dabei ums Leben.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befand sich der 27-Jährige als Gast in der Bar. Zur Tatzeit gingen zwei bislang unbekannte Männer gezielt auf ihn zu und einer von ihnen gab mehrere Schüsse auf den Geschädigten ab. Anschließend flüchteten die Unbekannten unerkannt.

Der Verletzte kam unter Reanimationsbedingungen in ein Krankenhaus, in dem er seinen schweren Verletzungen erlag. Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes betreute die Angehörigen.

Die Polizei hat zahlreiche Funkstreifenwagen zusammengezogen und umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Tatverdächtige konnten in deren Verlauf jedoch nicht mehr angetroffen werden.

Die beiden Unbekannten werden derzeit wie folgt beschrieben:

- etwa 1,70m bis 1,80m - trugen schwarze Trainingsjacken, dunkle Hosen und schwarze Mützen

Die Mordkommission (LKA 41) hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen.

Die Hintergründe der Tat sind bislang noch unklar, die Ermittler vermuten jedoch eine Vorbeziehung zwischen den Beteiligten.

