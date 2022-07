POL-HH: 220727-1. Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung nach 80-jährigem Heinz B.

Hamburg (ots) - Zeit: 24.07.2022; Ort: Hamburger Stadtgebiet Heute fand im Volksparkstadion die Zweitligabegegnung des Hamburger SV gegen den FC Hansa Rostock statt. Die Polizei Hamburg war mit einem Großaufgebot an Kräften im Einsatz und zieht eine positive Bilanz. In der Vorlaufphase sind schätzungsweise mehr als 4.500 Gästefans ausgehend vom Parkplatz eines Luruper Baumarkts in einem Fanmarsch zum Stadion gezogen. ...

