Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Einbruch in Kfz-Werkstatt - Täter in Worms gefasst

Grünstadt, Obersülzer Straße / Worms - 09. - 11.04.2022 (ots)

Über das vergangene Wochenende wurde in eine KFZ-Werkstatt in der Obersülzer Straße eingebrochen und ein grüner Piaggio-Roller im Wert von 1100EUR entwendet. Der Täter hatte die Verglasung des Tores eingeworfen und ist dann mit dem Roller weggefahren. Der Geschädigte zeigte den Fall gegen 11:00 Uhr bei der PI Grünstadt an. Der Roller wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Gegen 16:45 Uhr fiel einer Streife der PI Worms ein Roller auf, dessen jugendlicher Fahrer keinen Helm trug. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um den in Grünstadt entwendeten Roller handelte. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 14-Jährigen aus Grünstadt.

