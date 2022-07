Feuerwehr Essen

FW-E: Erneuter Kellerbrand im Mehrfamilienhaus - keine Verletzten

Essen-Holsterhausen, Bunsenstraße, 09.07.2022, 10:23 Uhr (ots)

Heute Morgen meldeten Anrufer der Leitstelle der Feuerwehr Essen eine starke Rauchentwicklung aus einem Keller im Stadtteil Holsterhausen. Als die ersten Kräfte an der Einsatzstelle eintrafen, bestätigte sich die Meldung. Aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses drang schwarzer Brandrauch. Die Einsatzstelle war den Einsatzkräften nicht unbekannt, denn bereits am Dienstag (05.07.2022) hatte es in dem Keller gebrannt. (Wir berichteten). Alle Bewohner hatten das Objekt bereits unverletzt verlassen, sodass umgehend eine Brandbekämpfung eingeleitet wurde. Dazu gingen zwei Trupps unter Atemschutz mit handgeführten Strahlrohren in den Keller. Im Laufe des Einsatzes kamen mehrere Trupps zum Einsatz, um den Brand endgültig zu löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Im Anschluss musste das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht werden. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen, zwei Rettungswagen und einem Notarzt für zwei Stunden im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. (CR)

