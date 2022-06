Polizei Bochum

POL-BO: Polizei sucht tatverdächtiges Trio nach Einbruch in Bochum-Hamme

Bochum (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch in Bochum-Hamme am Freitag, 3. Juni, fahndet die Polizei nach drei Tatverdächtigen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hat sich das Trio gegen 10.30 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hildegardstraße verschafft und diese durchwühlt. Eine Nachbarin (45) wurde durch laute Geräusche auf die Einbrecher aufmerksam. Die Bochumerin sprach die drei Unbekannten an, woraufhin diese sie gewaltsam zur Seite drängten. Die 45-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Die Tatverdächtigen flüchteten mit einem schwarzen Pkw in unbekannte Richtung.

Bei den Tätern handele es sich um eine Frau und zwei Männer. Alle drei Personen seien nach Zeugenangaben im Alter zwischen 18 und 20 Jahren alt und "der ethnischen Gruppe der Roma" zugehörig gewesen.

Die Frau sei korpulent gewesen und habe lange schwarze Haare getragen. Sie sei mit einer schwarzen Sweatshirtjacke, einer schwarzen engen Hose und Turnschuhen bekleidet gewesen. Zudem habe sie einen hell-blauen Stoffbeutel quer über den Oberkörper getragen.

Einer der Männer habe eine schmale Figur und kurze schwarze Haare gehabt. Seine Kleidung sei dunkel gewesen.

Der zweite Mann habe eine "schlacksige" Figur gehabt und sei ebenfalls dunkel gekleidet gewesen.

Zur Tatbeute liegen bislang keine Informationen vor.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 909-4135 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell