Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Fußgängerin angefahren

Am Freitagabend, gegen 18:30 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Mercedes-Fahrer die Hirschbachstraße in Richtung Aalen-Wasseralfingen. Auf Höhe der Einmündung in die Galgenbergstraße übersah er eine 27-jährige Fußgängerin. Diese wollte die Hirschbachstraße an der dortigen Überquerungshilfe, von rechts nach links überqueren. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt und zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand kein Schaden.

Ellwangen: Geparktes Fahrzeug angefahren und abgehauen

Im Zeitraum von Donnerstag, 09:45 Uhr bis Freitag, 14:45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in Ellwangen, auf dem Parkplatz des Mühlgrabens, vermutlich beim Ein - oder Ausparken einen dort abgestellten Audi A3. Der Sachschaden an dem Audi beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Wer Angaben zum Unfallverursacher machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen (Tel. 07961/930-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell