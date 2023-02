POL-BOR: Ahaus - Der angebliche Gewinn war verlockend

Bocholt (ots) - Tatorte: Bocholt, In der Hardt und Hemdener Weg; Tatzeit: zwischen 05.02.2023, 19.00 Uhr, und 06.02.2023, 08.50 Uhr; Zwei Vereinsheime haben in der Nacht zum Montag in Bocholt das Ziel von Einbrechern dargestellt. An der Straße In der Hardt hebelten Unbekannte eine Tür auf und drangen so in das Gebäude eines Sportclubs ein. Nach ersten Erkenntnissen haben sie dort nichts entwendet. Der zweite Fall ...

