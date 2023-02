Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch bei zwei Sportclubs

Bocholt (ots)

Tatorte: Bocholt, In der Hardt und Hemdener Weg;

Tatzeit: zwischen 05.02.2023, 19.00 Uhr, und 06.02.2023, 08.50 Uhr;

Zwei Vereinsheime haben in der Nacht zum Montag in Bocholt das Ziel von Einbrechern dargestellt. An der Straße In der Hardt hebelten Unbekannte eine Tür auf und drangen so in das Gebäude eines Sportclubs ein. Nach ersten Erkenntnissen haben sie dort nichts entwendet. Der zweite Fall spielte sich am Hemdener Weg ab. Die Täter machten sich mit Gewalt an der Eingangstür zum Heim eines weiteren Sportvereins zu schaffen und entwendeten Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

