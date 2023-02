POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Einbrecher in Betrieb

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Unter den Eichen; Tatzeit: zwischen 04.02.2023, 16.00 Uhr, und 05.02.2023, 09.00 Uhr; Zum zweiten Mal ist es am Wochenende zu einem Einbruch in eine Schule in Bocholt gekommen. Die Täter hatten in der Nacht zum Sonntag eine Fensterscheibe eingeschlagen, waren in das Nebengebäude eingestiegen und hatten es durchsucht. Die Einbrecher öffneten gewaltsam einen Tresor. Nach ersten ...

