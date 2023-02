Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Erneuter Einbruch in Schule

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Unter den Eichen; Tatzeit: zwischen 04.02.2023, 16.00 Uhr, und 05.02.2023, 09.00 Uhr;

Zum zweiten Mal ist es am Wochenende zu einem Einbruch in eine Schule in Bocholt gekommen. Die Täter hatten in der Nacht zum Sonntag eine Fensterscheibe eingeschlagen, waren in das Nebengebäude eingestiegen und hatten es durchsucht. Die Einbrecher öffneten gewaltsam einen Tresor. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu keinem Diebstahl. Wie berichtet, hatte das gleiche Gebäude an der Straße Unter den Eichen bereits in der Vornacht das Ziel eines Einbruchs dargestellt (Link zur entsprechenden Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5433458). Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

