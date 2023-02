Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Schulgebäude

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Unter den Eichen;

Tatzeit: zwischen 03.02.2023, 20.00 Uhr, und 04.02.2023, 11.50 Uhr;

Erfolglos haben sich Unbekannte in Bocholt an einem Tresor zu schaffen gemacht. Die Täter waren zuvor mit Gewalt durch ein Fenster in eine Schule an der Straße Unter den Eichen eingedrungen. Sie durchsuchten mehrere Räume in dem betroffenen Nebengebäude. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Freitagabend und Samstagvormittag. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell