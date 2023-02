POL-BOR: Bocholt-Liedern - Kupferverkleidung herausgeschnitten

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Wessumer Straße; Tatzeit: 03.02.2023, 19.45 Uhr; Einen Elektroroller gestohlen haben Unbekannte am Freitag in Ahaus. Der schwarz lackierte E-Scooter hatte verschlossen in einem Fahrradständer vor einem Verbrauchermarkt an der Wessumer Straße gestanden. Dort kam es gegen 19.45 Uhr zu der Tat. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to) Kontakt ...

