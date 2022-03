Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Biss in die Hand und Tritte gegen Beine: Bundespolizei stellt Flüchtende und ermittelt Täter

Bild-Infos

Download

Lkr. Fürstenfeldbruck (ots)

Bei einer Fahrscheinkontrolle in einer S-Bahn am Mittwochnachmittag (9. März) biss ein 24-Jähriger einem Prüfdienstmitarbeiter der Deutschen Bahn in den Finger. Zudem trat er, um flüchten zu können, mehrmals mit dem Bein gegen einen der DB-Bediensteten.

Gegen 15 Uhr kontrollierten Prüfdienstmitarbeiter der Deutschen Bahn in einer S-Bahn (S3, Richtung Holzkirchen) vor dem Haltepunkt Esting, Lkr. Fürstenfeldbruck, zwei Reisende. Diese konnten keinen Fahrschein vorweisen. Beim Halt in Esting versuchten der 24-Jährige und seine 18-jährige Begleiterin (beide Deutsche) zu fliehen.

Als der 24-Jährige aus Maisach festgehalten wurde, trat er zunächst mehrfach einem der drei Prüfschaffner gegen den Oberschenkel. Dann biss er einem anderen DB-Mitarbeiter in die Hand, verletzte diesen am Finger und flüchtete. Die DB-Mitarbeiter konnten die 18-Jährige aus Althegnenberg bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Durch den Aufgriff der 18-Jährigen gelang es den Beamten die Personalien des Angreifers zu ermitteln. Bei der Durchsuchung der Jugendlichen wurde ein Marihuana-Joint aufgefunden.

Bei dem Vorfall wurden zwei DB-Prüfschaffner leicht verletzt. Beide wollten selbständig einen Arzt aufsuchen.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden alle Beteiligten auf freiem Fuß belassen. Gegen beide wird von der Bundespolizei wegen Erschleichen von Leistungen ermittelt. Gegen den 24-Jährigen zusätzlich wegen Körperverletzung und gegen die 18-Jährige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell