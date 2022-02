Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrug "Schockanruf" 20.000EUR Schaden

Bad Dürkheim (ots)

Am Donnerstag, den 24.02.2022 gegen 11:30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Bad Dürkheim gemeldet, dass es zu einem Betrugsversuch kam. Ein 79 Jahre alter Mann wurde durch angebliche Polizeibeamter aus Mannheim angerufen und aufgefordert eine Kaution für einen Angehörigen zu bezahlen. Dieser soll an einem Unfall beteiligt gewesen sein und nun in Haft sitzen. Es kam in diesem Fall zu keiner Geldübergabe. Im Laufe des Tages gingen mehrere solcher Mitteilungen bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim ein. In all diesen Fällen konnten die Geschädigten den Betrugsversuch aufdecken und beendeten das Gespräch sofort. Gegen 16:00 Uhr erschien jedoch eine 81-jährige Dame bei hiesiger Dienststelle. In ihrem Fall agierten die Täter so glaubwürdig, dass es in Mannheim zu der Übergabe von Schmuck im Wert von ca. 20.000EUR kam. Die Polizei warnt vor solchen "Schockanrufen" und bittet um Sensibilisierung im Bekanntenkreis bezüglich dieser Betrugsmasche. Die Polizei rät:

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

