Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PKW überschlägt sich

Weisenheim am Sand (ots)

Am Mittwoch, den 23.02.2022 gegen 15:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Landstraße 454 von Maxdorf kommend in Fahrtrichtung Weisenheim a.S. Der 83-jährige BMW Fahrer aus Ludwigshafen a.R. und der 56-jährige Ford Fahrer aus Weisenheim a.S. fuhren hintereinander in Richtung Weisenheim am Sand. Der BMW Fahrer verringerte auf der Landstraße seine Geschwindigkeit, da er nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Der Ford Fahrer wollte daraufhin den BMW links überholen und es kam im Abbiegevorgang zur Kollision beider Fahrzeuge.

Der Ford kam aufgrund des Zusammenstoßes nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Glücklicherweise wurde die Beifahrerin des BMW nur leicht verletzt. Allerdings entstand erheblicher Sachschaden an beiden PKW, welcher vermutlich im fünfstelligen Bereich liegt.

Die L454 musste zur Bergung der Fahrzeuge kurzzeitig gesperrt werden. Zudem war die freiwillige Feuerwehr Maxdorf und Weisenheim a.S. mit circa 25 Personen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell