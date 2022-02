Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt

Lambrecht (Pfalz) (ots)

Am 23.02.2022 gegen 16:00 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge einen augenscheinlich betrunkenen Mann, welcher gerade in der Klostergartenstraße in einen Pkw gestiegen war. Die Örtlichkeit wurde umgehend durch eine Streife der PI Neustadt/W. angefahren. Hier konnten die Beamten den Mann noch in seinem Fahrzeug sitzend antreffen. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem 47-jährigen Mann aus dem Bereich Neustadt/W. Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert 1,87 Promille. Da der Mann angab zuvor mit seinem Pkw an den Kontrollort gefahren zu sein, wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

