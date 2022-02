Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - berauscht im Straßenverkehr unterwegs

Grünstadt (ots)

Am Mittwoch, 23.02.2022 gegen 14:40 Uhr wurde ein 18-jähriger aus dem Kreis Bad Dürkheim in der Richard-Wagner-Straße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle. Während der Kontrolle konnten die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen wahrnehmen. Ein darauf folgender Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Dem jungen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde auf der Dienststelle durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Den Mann erwarten jetzt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

