Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Im Zeitraum, Montag 21.02.2022, 18:30 Uhr bis 21:00 Uhr, fuhr ein noch bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Wurstmarktparkplatz gegen einen geparkten schwarzen Ford Kuga und entfernte sich vom Unfallort. An dem Ford wurde die komplette rechte Fahrzeugseite eingedrückt. Der Sachschaden wird auf ca. 6500 EUR geschätzt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet Zeugen, die Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug oder den Unfall gesehen haben, sich bei der Polizei Bad Dürkheim telef. unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

