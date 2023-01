LPI-GTH: Trunkenheitsfahrt die Zweite

Gotha (ots) - Am Samstag gegen 23:20 Uhr fiel den Beamten der Polizei Gotha, in Gotha, Ohrdrufer Straße ein 40jähriger Transporterfahrer auf. Im Rahmen eines Atemalkoholtestes wurde ein Wert von 1,69 Promille ermittelt. Im Anschluss wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt unterbunden und der Führerschein sichergestellt. (as) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

