Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher dringen in Wohngebäude ein

Borken (ots)

Tatort: Borken, Leggeweg;

Tatzeit: zwischen 02.02.2023, 19.15 Uhr, und 03.02.2023, 08.30 Uhr;

Einbrecher haben sich in der Nacht zum Freitag in Borken mit Gewalt Zugang in ein Wohnhaus verschafft. Die Täter schlugen die Scheibe einer Terrassentür ein, gelangten ins Innere und durchsuchten die Räume. Nach ersten Erkenntnissen entfernten sich die Unbekannten anschließend ohne Beute. Abgespielt hat sich das Geschehen am Leggeweg. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

