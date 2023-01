POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht: Kreisverkehr überfahren und beschädigt

Konz (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 26.-27.01.23, zwischen 03:00 und 05:00h kam es zu mehreren PKW-Aufbrüchen in der Konzer Innenstadt. Die Polizei sucht Zeugen, die insbesondere in der Niedermenniger Straße, Barbarastraße und Im Breitenberg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Die Zeugen möchten sich bitte mit der Polizei in Saarburg, Tel.: 06581/9155-0, in Verbindung setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Saarburg Brückenstraße 10 ...

