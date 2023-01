Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Geschwindigkeitskontrollen in Birkenfeld und Elchweiler

Birkenfeld (ots)

Am 26.01.2023 führte die Polizei in den Ortslagen Birkenfeld und Elchweiler zwei Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 41 durch. In den etwa drei Stunden andauernden Kontrollen wurden insgesamt 159 Kraftfahrzeuge gemessen. Bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 70 km/h mussten 17 Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt und einer näheren Kontrolle unterzogen werden. Der höchste Geschwindigkeitsverstoß wurde an der Kontrollstelle in Elchweiler gemessen. Dort lag das Tempo bei 106 km/h. Den Verkehrsteilnehmer erwarten nach Toleranzabzug ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg. Neben Geschwindigkeitsverstößen musste u.a. auch die verbotene Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt geahndet werden.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Geschwindigkeitsüberschreitung nach wie vor zur Hauptunfallursache gehört und appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer, die geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten sowie die Bedienung elektronischer Geräte vor bzw. nach der Fahrt vorzunehmen. Sie tragen damit erheblich zur Sicherheit im Straßenverkehr bei und schonen dabei die Umwelt. Zu Ihrer Sicherheit ist auch in Zukunft mit anlassbezogenen Kontrollen an den oben genannten Stellen sowie an weiteren Örtlichkeiten zu rechnen.

