Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gartenlaube gerät in Brand - Polizei ermittelt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße

22.02.2022, 19.20 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Dienstagabend eine Gartenlaube in einem Kleingartenverein an der Heinrich-Nordhoff-Straße in Brand.

Die Feuerwehr und Polizei wurden gegen 19.20 Uhr alarmiert, nachdem eine Zeugin das Feuer entdeckt hatte.

Die Feuerwehr war Minuten später vor Ort und verschaffte sich Zugang zur Parzelle und der Gartenlaube. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen konnte nicht verhindert werden, dass die Gartenlaube ein Opfer der Flammen wurde. Der Gesamtschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro belaufen.

Das 1. Fachkommissariat der Polizei Wolfsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Derzeit können die Beamten fahrlässige, sowie vorsätzliche Brandstiftung aber auch einen technischen Defekt nicht ausschließen. Die Ermittler suchen daher Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige Hinweise darauf geben können, warum die Gartenlaube in Flammen aufging.

Informationen zur Brandursache nimmt die Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell