Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnung - Täter erbeuten Schmuck

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Laagberg, Breslauer Straße 22.02.2022, 09.00 Uhr - 11.30 Uhr

Schmuck in noch festzustellendem Wert erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in eine Wohnung in der Breslauer Straße, zwischen Oppelner Straße und Brandenburger Platz.

Die Tat ereignete sich am Dienstagvormittag zwischen 09.00 Uhr und 11.30 Uhr. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand gelangten die Täter auf noch zu klärende Art und Weise sowohl in das Mehrfamilienhaus, als auch in die Wohnung im Hochparterre.

Die Wohnungsinhaberin war zur Tatzeit abwesend und bemerkte nach ihrer Rückkehr gegen 11.30 Uhr das Fehlen ihres Schmucks.

Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und hofft darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell