POL-HI: Sarstedt - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Zeugenaufruf

Sarstedt (mk). Im Zeitraum vom 08.07.2022, 15:30 Uhr, bis zum 09.07.2022, 10:00 Uhr, ist es in der Weberstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Ermittlungen zur Folge ist ein bislang unbekannter Fahrradfahrer die Weberstraße in Richtung der Burgstraße gefahren und hat dabei mit seinem Fahrrad den ordnungsgemäß, in einer rechtsseitig befindlichen Parkreihe, abgestellten grauen Honda an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden an dem Honda wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

