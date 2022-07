Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Flüchtiger PKW nach einem Handydiebstahl in Söhlde, Ortsteil Bettrum

Hildesheim (ots)

Am 10.07.2022 kam es am frühen Morgen zu einem Handydiebstahl in Söhlde, im Mühlenweg im Ortsteil Bettrum. Dringend tatverdächtig hierzu sind zwei Männer und zwei Frauen, im Alter zwischen 18-und 25 Jahren, die mit einem PKW, vermutlich VW Golf in grau, mit einem Kennzeichen aus Salzgitter, flüchtig sind. Diese haben den 43 jährigen, aus Bettrum stammenden Geschädigten, zunächst um 01:30 Uhr in der Straße Am Thie aus dem PKW heraus angesprochen und sein Vertrauen erschlichen. Im weiteren Verlauf des gemeinsamen Feierns kam es dann gegen 05:00 Uhr zum Diebstahl.

Sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen PKW mit dem Kennzeichen aus Salzgitter oder den Personen bitte an die Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063-901-0

