POL-HI: Pressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 08.07.2022 bis 10.07.2022

(bru)Fahrraddiebstahl durch Zeugen verhindert

Am 09.07.2022 gegen 18.10 Uhr entwenden zwei bislang unbekannte Täter am Bahnhof in Elze ein Damenfahrrad. Bei der Tat werden sie von einem Zeugen beobachtet, der die Täter mit seinem Pkw verfolgt und anspricht. Daraufhin lassen die Täter das silber-schwarze Fahrrad auf dem Gehweg in der Bahnhofstraße liegen und flüchten in unbekannte Richtung. Bei den Tätern soll es sich augenscheinlich um zwei Jugendliche gehandelt haben. Das Fahrrad wurde sichergestellt und befindet sich derzeit bei der Polizei Elze. Zeugen der Tat sowie ein möglicher Eigentümer werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 09.07.2022 gegen 19.50 Uhr kontrollierte eine Funkstreifenbesatzung des Polizeikommissariats Elze in Gronau einen Fahrradfahrer, nachdem dieser zuvor die Bethelner Landstraße mit deutlichen Ausfallerscheinungen befahren hatte. Im Verlauf der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht, dass der Fahrradfahrer unter deutlicher Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 %o. Der 35-jährige Gronauer musste daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Geschwindigkeitskontrollen

Am 09.07.2022 erfolgten sowohl im Bereich Rheden auf der Landesstraße 480 wie auch auf der Bundesstraße 3 im Bereich Elze erneut Geschwindigkeitskontrollen. Hierbei wurden 8 Verkehrsteilnehmer festgestellt, die die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h teils deutlich überschritten. Der höchste gemessene Wert betrug 97 km/h. Diesen Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein Bußgeld von 150 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.

