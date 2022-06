Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Einbrecher scheitert

Dank einer massiven Tür scheiterte jetzt ein Einbrecher in Bad Buchau.

Ulm (ots)

Am Sonntag oder Montag wollte der Unbekannte in eine Firma in der Schussenrieder Straße gelangen. Er versuchte zwischen 11 Uhr und 9.30 Uhr die Eingangstür zu dem gewerblichen Objekt aufzuhebeln. Das misslang. Denn die Verantwortlichen hatten vorgesorgt. So blieb die Tat im Versuch stecken, der Täter musste ohne Beute flüchten. Der Polizeiposten Bad Schussenried hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Täter. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro.

Vorbeugung: Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

