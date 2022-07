Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand eines Feldes in Bettrum an der L475

Hildesheim (ots)

Aus ungeklärter Ursache kam am Sonntag den 10.07.2022, gegen 13:20 Uhr, ein Feld zwischen Bettrum und Klein Himstedt an der L475 auf ca. 1000qm in Brand. Anwohner stellten das Feuer fest und alarmierten die Feuerwehr. Der Wind sorgte für eine schnelle Ausbreitung des Brandes. Die an das Feld angrenzenden Gebäude in der Eichendorffstraße wurden durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren nicht beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Die freiwilligen Feuerwehren aus Bettrum, Söhlde, Nettlingen und Klein Himstedt waren mit 60 Kameraden/-innen vor Ort.

