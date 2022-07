Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Oberschule/Gelände des SV Bockenem in Bockenem gesucht

Hildesheim (ots)

Am 10.07.2022, kam es am frühen Morgen gegen kurz vor 04:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Dringend tatverdächtig ist der Fahrzeugführer eines grauen 3er BMW Compact älteren Baujahrs mit Hildesheimer Kennzeichen. Dieser hat nach einem waghalsigen Fahrmanöver auf dem Schotterparkplatz vor den Tennisplätzen in der Verlängerung der Karl-Binder-Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in den dortigen 2 m hohen Metallzaun des SV Bockenem gefahren. Dieser wurde dabei auf einer Länge von 5 m erheblich beschädigt. Nach dem Unfall entfernte sich der Fahrzeugführer mit seinem ebenfalls beschädigtem Fahrzeug von der Unfallstelle. Der PKW konnte später ohne Fahrzeugführer im Nahbereich festgestellt werden

Wer Hinweise zum Unfallhergang oder dem Fahrzeugführer des BMW 3er Compact machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063-901-0.

