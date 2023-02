Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - An Einmündung kollidiert

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Barloer Weg / Marienstraße;

Unfallzeit: 03.03.2023, 08.55 Uhr;

Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Freitag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Die 18-Jährige war gegen 08.55 Uhr auf dem Barloer Weg in Richtung Borgersstraße unterwegs. An der Einmündung der Marienstraße stieß sie mit dem von rechts kommenden Auto eines 27-jährigen Bocholters zusammen. An der Unfallstelle gilt die Rechts-vor-links-Regel. Die verletzte Bocholterin kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. (to)

