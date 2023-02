Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Rollcontainer und Toilettenhäuschen mutwillig beschädigt

Gronau (ots)

Tatorte: Gronau, Königstraße bzw. An der Eßseite; Tatzeiten: 02.02.2023, 20.45 Uhr bzw. 03.02.2023, 04.00 Uhr (Meldezeit);

In Gronau kam es zu zwei ungeklärten Fällen von Vandalismus: Mutmaßlich in Brand gesetzt haben am Donnerstagabend Unbekannte einen Kunststoffrollcontainer für Papier an der Königstraße in Gronau. Gegen 20.45 Uhr meldete ein Zeuge der Feuerwehr, dass Qualm aus dem Behälter auf einem Grundstück eines Kindergartens aufsteigen würde. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer. In den Morgenstunden muss es einen gewaltigen Knall an der Straße An der Eßseite gegeben haben. Kunststoffteile eines mobilen Toilettenhäuschens lagen auf der Straße in einem Umkreis von mehreren Metern verteilt, als ein Zeuge den Ort gegen 04.00 Uhr passierte. Mutmaßlich hatten Unbekannte Feuerwerkskörper in dem Raum gezündet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell