POL-BOR: Ahaus - Auto vor Krankenhaus angefahren

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Neutorplatz; Tatzeit: zwischen 01.02.2023, 23.00 Uhr, und 02.02.2023, 10.00 Uhr; Erfolglos haben sich Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Bocholt an einem Tresor zu schaffen gemacht. Die Täter waren zuvor in einen Gastronomiebetrieb am Neutorplatz eingedrungen. Sie verließen den Tatort nach ersten Erkenntnissen ohne Beute. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat ...

