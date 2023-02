Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch in Geschäft

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Werther Straße; Tatzeit: zwischen 01.02.2023, 13.00 Uhr, und 02.02.2023, 09.30 Uhr;

Gescheitert sind Einbrecher jetzt in Bocholt: Sie hatten versucht, in ein Geschäft an der Werther Straße einzudringen. Dazu wollten die Täter ein Fenster aufhebeln. Doch es hielt stand - die daran angebrachten Sicherungen zahlten sich offensichtlich aus. Wer Hinweise zum Tageschehen machen kann, sollte sich unter Tel. (08271) 2990 mit dem zuständigen Kriminalkommissariat in Bocholt in Verbindung setzen. (to)

