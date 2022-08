Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A8/A81/A831 Gemarkung Sindelfingen: Fahrzeugbrand führt zu Stau am Autobahnkreuz Stuttgart

Am Freitag gegen 17:30 Uhr kam es am Autobahnkreuz Stuttgart, auf der Überleitung der A8 aus Karlsruhe auf die A81 nach Singen, zu einem Fahrzeugbrand eines Pkw Daimler-Benz. Der Lenker des Pkw bemerkte beim Befahren der Überleitung, dass Rauch aus seiner Lüftung kam und stellte seinen Pkw auf dem rechten Fahrstreifen ab. Während der Löscharbeiten der Feuerwehr Sindelfingen sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten mussten beide Fahrstreifen der Überleitung gesperrt werden. Der Verkehr konnte zwar an der Unglücksstelle vorbei geleitet werden, jedoch kam es zu einem Rückstau von bis zu zwei Kilometern. Die Fahrbahn konnte erst gegen 20:30 Uhr wieder freigegeben werden.

